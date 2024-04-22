Благодійність як місія: Як Наталія Грещук допомагає ветеранам з ПТСР

У світі, де конфлікти та війни залишають глибокі рани не лише на землі, але й в душах людей, діяльність однієї жінки стає промінцем світла для тих, хто повернувся з фронту, але продовжує вести невидимі битви. Наталія Грещук — українська громадська діячка коуч за засновниця однойменного благодійного фонду — присвятила себе місії допомоги ветеранам з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), надаючи їм не лише лікувальну підтримку, але й шанс на повноцінне життя.

Починаючи свою професійну кар’єру як стоматологиня після завершення іванофранківської державної медичної академії у 2007 році, Наталія вирішила не зупинятися на досягнутому та здобула другу освіту сертифікованого коуча International Coaching Federation в 2021 році. Це дозволило їй розширити свій вплив та зробити значний внесок у розвиток особистісного зростання та покращення якості життя людей. Ці навички пригодилися дуже скоро та лягли у основу діяльності благодійного фонду Наталії Грещук. Бачення фонду дуже просте: кожен український ветеран заслуговує на увагу, розуміння та професійну допомогу. З цією метою була розроблена програма, що включає не лише психологічну підтримку, але й можливість проходження лікування за кордоном, зокрема в Іспанії. Цей підхід дозволяє ветеранам отримати доступ до інноваційних методів лікування та реабілітації, які недоступні в Україні.

Наталія Грещук, використовуючи свій досвід, залучає до справи відомих особистостей, компанії та простих громадян, які також були учасниками авторських ретритів Наталії Obrani та її курсів з особистісного розвитку MIND PORT, і цим самим формує спільноту, яка поділяє її цінності та готова допомагати.

Вплив діяльності цього та схожих фондів на життя ветеранів важко переоцінити. Після повернення до цивільного життя багато ветеранів стикаються із значними викликами. Відсутність розуміння з боку суспільства, відчуття відчуженості від оточення та боротьба з внутрішніми психологічними проблемами, такими як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), часто стають щоденною реальністю для багатьох, хто повернувся з фронту.

На щастя, в Україні зростає кількість ініціатив, фондів та стартапів у сфері психологічної підтримки, які надають необхідну допомогу. Наприклад, платформа Mindly та інші подібні проекти пропонують ветеранам доступ до кваліфікованих психотерапевтів та сучасних методик лікування через інтернет, що дозволяє отримувати довготривалу терапію без необхідності відвідування лікаря особисто. Це особливо важливо для тих, хто живе у віддалених чи сільських районах.

Ці ініціативи демонструють, що системні зміни в галузі психологічного здоров’я можливі та важливі. Вони допомагають ветеранам не тільки впоратися з викликами, що виникають після війни, але й сприяють формуванню стійкішого, здоровішого суспільства.