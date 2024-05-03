Названі хвороби, з якими мобілізуватимуть у ЗСУ

У суботу, 4 травня, набуде чинності наказ Міністерства оборони про зміни до положення про військово-лікарську комісію (ВЛК) у Збройних силах України, що визначає придатність до військової служби за наявності певних діагнозів. Про це стало відомо у п’ятницю, 3 травня.

Так, до хвороб з якими військовозобов’язаних визнають придатними відносяться:

залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій;

хронічні вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;

хвороби, що зумовленні ВІЛ та безсимптомне носійство ВІЛ;

новоутворення у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування;

повільно прогресуючі та не прогресуючі хвороби крові;

хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій;

невротичні легкі психічні розлади з виходом в одужання;

запальні хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

хвороби зовнішнього вуха, середньо-тяжка двобічна приглухуватість;

гіпертонічна хвороба I стадії

хвороби з незначними порушеннями функції зовнішнього дихання;

хвороби печінки з незначними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з незначними порушеннями функцій;

артрози та інші ураження суглобів з незначними порушеннями функцій та інші.

Також до служби в тилу визнаватимуться придатними з:

клінічно вилікуваним туберкульозом;

хронічними вірусними гепатитами з помірними порушеннями функцій;

хворобами, що зумовлені ВІЛ, з імунною субкомпенсацією;

зі станом після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи, рак шкіри.

доброякісними новоутвореннями з помірними порушеннями функцій;

хворобами крові, які повільно прогресують з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями та інші.

Згідно з наказом, штатні ВЛК перевіряють відповідність рішень, прийнятих позаштатними ВЛК, встановленому діагнозу. Під час встановлення діагнозу насамперед враховуватимуться результати фізикального обстеження та спеціальних досліджень, а в разі невідповідності результатів актуального обстеження проводитиметься загальний консиліум.

Крім того, згідно з наказом, під час дії режиму воєнного стану кожен військовозобов’язаний прибуває на медичний огляд із результатами рентгенологічного обстеження органів грудної клітки.

Нагадаємо, в Україні більше не буде чоловіків зі статусом «обмежено придатний» до військової служби. Натомість їх ділитимуть на чотири категорії за станом здоров’я.

Як відомо, на початку квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №3621-IX, який передбачає скасування статусу «‎обмежено придатний».

Згідно з документом, громадяни, які були визнані «обмежено придатними», мають повторно пройти ВЛК протягом дев’яти місяців після набрання чинності законом – до 4 лютого 2025 року.