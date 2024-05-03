 

Російські загарбники з боями просунулися у Кислівці

  1. 03.05.2024
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Після вчорашнього просування в селі Котлярівка, про що повідомлялося раніше, вже сьогодні російські окупанти здобули успіх і в сусідній Кислівці Луганської області (Куп’янський або Сватівський напрямок).

Про це о 10:47 повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який системно відстежує хід війни, зокрема бойових дій, на Луганщині а також у прилеглих районах Донеччини та Харківщини:

«Гаряче зараз у центральній частині Кислівки. Ворог просунувся в район школи та звідти почав рух на південний фланг — за житловою забудовою просунувся на один кілометр. Наші воїни відбивають атаку — кацапи застосовують броню».

На мапі авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і військового експерта «DeepState» за підсумками другого травня показане тільки вчорашнє просування агресора в Котлярівці.

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