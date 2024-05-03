 

РФ завдала бомбового удару по Харкову

  1. 03.05.2024
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Фашистська РФ завдала чергового удару по Харкову. Відомо про «приліт» у житлову забудову, пошкоджений трамвай з пасажирами.

Так, мер Ігор Терехов повідомив у Telegram, що вибух пролунав в Холодногірському районі у зоні житлової забудови. Попередньо росіяни скинули на місто керовану авіабомбу (КАБ).

Зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди. Триває пошуково-рятувальна операція. Ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами.

«На жаль, маємо попередню інформацію про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого», – повідомив він.

У свою чергу Повітряні сили ЗСУ повідомили про повторні пуски російських КАБів у напрямку Харківщини.

Нагадаємо, 30 квітня в результаті удару російських КАБів у Харкові одна людина загинула і ще дев’ять отримали поранення.

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