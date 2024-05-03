На Вінниччині внаслідок вибуху гранати загинули два чоловіки

У Хмільнику на Вінниччині сталася трагедія. Внаслідок вибуху в приватному будинку загинули два молодих чоловіки. Про це сьогодні повідомила пресслужба поліції Вінницької області.

Подія трапилася 2 травня в одній із територіальних громад Хмільницького району. До поліції звернулася 44-річна жінка, яка повідомила що в її оселі в одній з кімнат пролунав вибух.

На місці поліцейські встановили, що під час необережного поводження з предметом, схожим на гранату, загинув 24-річний син власниці будинку та його 20-річний товариш.

Розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України — «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та «Нещасний випадок».

Поліцейські також встановлюють канал надходження та мету зберігання вибухонебезпечного предмета.

Схожий випадок був на початку лютого у Жмеринському районі Вінниччини. Вибух тоді стався близько 2.00 на території Барської територіальної громади. 40-річний чоловік прийшов до свого 27-річного знайомого і приніс предмет, схожий на гранату. Під час застілля гість вирішив показати боєприпас господарю. Пролунав вибух.

Травмований господар будинку був направлений до лікарні, а гість, який і приніс небезпечний предмет, загинув.

Ввечері 7 січня в звичайному дев’ятиповерховому будинку у центрі міста Козятин на Вінниччині сталася трагічна подія – граната вибухнула в одній із квартир. За інформацією місцевого видання koziatyn.info, рвануло на Грушевського, 23. У момент вибуху в квартирі перебували господар житла, його дружина та син.

Граната вибухнула у спальні, внаслідок чого загинув власник житла. На щастя, інші присутні не постраждали. Поліція повідомила, що загиблий, народжений у 1980 році, служив у Збройних силах України з початку повномасштабного вторгнення та був звільнений в запас з червня 2023 року.