 

Окупанти просунулися в бік Уманського на Авдіївському напрямку

  1. 03.05.2024
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На Авдіївському напрямку минулої доби бійці Сил оборони відбили п’ятдесят атак російських окупантів у районах Архангельського, Соколу, Семенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Уманського, Калинового, Яснобродівки, Нетайлового та Первомайського.

Про це у сьогоднішньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Дмитро Лиховій.

Звернемо увагу, що півсотні ворожих штурмів – це відносно дуже багато. Можливо, навіть має місце, так би мовити, рекорд атак загарбників на одному напрямку за добу.

Тим часом, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» фіксує, що вчора на цій ділянці фронту агресор помітно просунувся з раніше окупованої Орлівки до вільного Уманського.

Дивись для порівняння скриншоти його карти за підсумками першого і другого травня. На останньому ми червоними стрілочками умовно позначили місця зсуву сірої зони в наш бік.

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