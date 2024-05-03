Зеленський заявив про новий етап війни

Україна перебуває перед новим етапом війни з Росією. Про це сказав президент Володимир Зеленський, виступаючи перед прикордонниками у п’ятницю, 3 травня.

«Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроб розширити наступальні дії. І ми всі разом, всі українці, наші воїни, наша держава, наші партнери, ми повинні зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум», – заявив він.

Зеленський зазначив, що українці повинні довести окупантам, що їм не вдасться досягти своїх цілей, як би підло вони не діяли – Україна все одно братиме гору.

Президент нагадав, що «вже набуло чинності рішення про збільшення Державної прикордонної служби України на 15 тисяч людей, і кожен із вас має проявити свої найкращі якості на захисті нашої держави».

Володимир Зеленський вручив прикордонникам державні нагороди з нагоди Дня державної прикордонної служби України, який відзначають 30 квітня.

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький припускає, що Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня. Про це він у четвер, 2 травня, сказав у інтерв’ю The Economist.

Він зауважив, що Росія має загалом 514 000 сухопутних військ, задіяних в українській операції, що перевищує оцінку в 470 000, наведену минулого місяця головнокомандувачем НАТО генералом Крістофером Каволі.

За словами заступника очільника ГУР, російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців, але окупанти мають намір збільшити його до 50 000-70 000 військових. Росія також «генерує дивізію резервів» (тобто від 15 000 до 20 000 осіб) у центральній частині Росії, яку вона може додати до основних військ.

У той же час, Скібіцький підкреслив, що цього недостатньо аби захопити великі міста.

«Швидка операція для входу та виходу — можливо. Але операція по взяттю Харкова чи навіть міста Суми — це іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо», — сказав він.

У країни-агресора є план захоплення Харкова чи Сум. Але невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами. Про це сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв’ю для The Times, оприлюдненому у п’ятницю, 3 травня.

«Наші спецслужби кажуть, що у росіян справді є план захоплення Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні», – розповів він.

Разом з тим командувач вважає, що скоріше росіяни зосередяться на Донбасі і півдні України.

«Ми вважаємо, що цілі, які росіяни поставили перед собою цього року, – це повна окупація Донецької та Луганської областей і, якщо їм це вдасться, Запорізької області», – заявив Павлюк.

При цьому генерал-лейтенант оптимістичний щодо того, що довгоочікуваний пакет військової допомоги від США в поєднанні з пожвавленням підтримки Європи допоможе не тільки зупинити наступ ворога влітку, але й, можливо, дасть Україні стратегічну ініціативу.

«Маючи хорошу протиповітряну оборону та далекобійну артилерію, ми могли б відбити цю стратегічну перевагу у росіян на полі бою», – зазначив командувач.

Командир 3-ї роти 8-го ДФТГ, заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак в ефірі КИЇВ24 розповів, що на кордоні з Сумщиною росіяни перекинули чотири батальйони чеченців. Вони знаходяться на відстані 150-200 км від Сумщини.

«Я заспокою мешканців міста Суми, що ЗСУ на місці, добровольчі формування на місці, натреновані, чекають цих «лай**метів». Ми ж знаємо за попередні два роки війни, що вони тільки вміють воювати з телефонами. Я вважаю, що це буде «попонтуватися». Десь під’їхати до кордону, фото зробити. Максимум — заходи ДРГ»,- наголосив він.

Варто зазначити, що прикордоння Сумщини регулярно обстрілюється російськими військами. Зокрема, у липні 2023 року у зв’язку зі зростанням артилерійських обстрілів, на Сумщині було оголошено евакуацію з 5-кілометрової прикордонної зони з РФ.

Та й заходи ДРГ — явище постійне. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в інтерв’ю Укрінформу зазначив, що російські диверсійно-розвідувальні групи періодично намагаються зайти в Україну через кордон з Росією.

«Щоденно обстрілюються прикордонні області. Туди постійно заходять ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Так, з початку 2023 року почали заходити ворожі ДРГ на Чернігівщину, потім їх кількість збільшилася по Сумській області. На кінець минулого року, значна активність спостерігалась і на Харківщині. На даний момент найбільша активність — на Сумщині»,- сказав Демченко.