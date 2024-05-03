Окупанти відмовилися від звичної бронетехніки при штурмах

Натомість використовують танки-черепахи і гольфкари

Російські окупанти штурмують позиції Сил оборони в районі частково окупованого, але нескореного села Георгіївка (західніше раніше окупованої Мар’їнки) на гольфкарах (багі).

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» з посиланням на наших захисників об 11:18 і 13:56 розповів блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

Попри те, що «гарно відпрацьовують FPV-дрони-камікадзе», Алекс не схильний недооцінювати цей вид транспорту для доставки ворожого десанту:

«Не смійтесь з гольфістів та байкерів, ця техніка використовується набагато частіше, бо вона більш маневрена, ніж будь-яка броня. У них більше шансів втекти від дронів і це інколи працює, бо часто використовують фактор раптовості — ми інколи не встигаємо зреагувати».

Також Алекс розповів, що на деяких ділянках фронту загарбники відвели бронетехніку в ближній тил, але залишили танки-черепахи (чи гаражі) для штурмів. Адже їх масивні суцільні металеві захисні конструкції також дозволяють їх екіпажам менше боятися дронів-камікадзе.

Так, «черепахи» непридатні для танкових дуелей, однак вони нині не актуальні. Ворогу потрібен надійний транспорт для доставки десанту…