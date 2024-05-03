У Путіна відреагували на дозвіл Британії бити по території РФ

Кремлівська фашистська верхівка за якоюсь хибною логікою вважає, що Росія може вести війну на території України, щоденно обстрілювати нашу країну ракетами, артилерією, бомбити, а Україна при цьому не має права на удари по території РФ.

Цю логіку довгий час із своїх міркувань підтримували й західні країни. Але часи змінюються і відтепер не тільки країни Балтії чи Чехія вважають законним правом України завдавати удари по РФ, поки вона веде війну, але й деякі інші провідні країни.

Сьогодні прямо про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Камерон. Більше того, він сказав, що для цього можна використовувати усю надану Києву британську зброю. Серед неї нагадаємо є досить потужні ракети Storm Shadow.

Звісно, у Кремлі від цієї заяви Кемерона підгоріло! Почали нити, що це шлях до неприпустимої ескалації.

«Це пряма ескалація напруженості навколо українського конфлікту, яка потенційно може становити небезпеку для європейської безпеки, всієї архітектури європейської безпеки», – сказав прессекретар лідера фашистського режиму РФ Путіна Дмитро Пєсков.

Також він назвав «важливою і небезпечною» заяву президента Франції Еммануеля Макрона в інтерв’ю для The Economist, у якому він підтвердив свою позицію про те, що не виключає введення західних військ в Україну.

«Заява дуже важлива і дуже небезпечна. Франція в особі глави держави французької продовжує постійно говорити про можливість свого прямого залучення «на землі» в конфлікт навколо України. Це дуже небезпечна тенденція. Ми уважно за цим спостерігаємо», – сказав Пєсков.