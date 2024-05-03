Визначилися суперники України у футбольному турнірі Олімпіади

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  1. 03.05.2024
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Олімпійська збірна України з футболу дізналась ім’я останнього суперника на історичному для себе футбольному турнірі Ігор-2024. Це збірна Іраку.

Нагадаємо, наша команда вперше пробилася на престижні змагання.

Команда Руслана Ротаня за підсумками жеребкування потрапила до групи B. Суперниками «синьо-жовтих» у квартеті олімпійського футбольного турніру стали Аргентина і Марокко.

А от ім’я третього було невідоме до останнього часу. Ним мала стати третя команда Азії. Азійський кубок завершується сьогодні. У фіналі турніру зійдуться команди Японії та Узбекістану.

А напередодні відбулась гра за бронзові нагороди. Їх володарем стала збірна Іраку, яка у важкому матчі, лише в додатковий час, здолала Індонезію. Таким чином саме іракці стануть суперниками українців в Парижі. І саме проти них наша команда зіграє 24 липня свій історичний перший матч на Олімпіаді.

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