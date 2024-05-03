Все, что важно знать про ботокс для волос

Ботокс для волос – процедура глубокого и интенсивного ухода. Ее делают для роста волос и улучшения их внешнего вида. Если вы хотите ботокс для волос купить недорого для домашнего ухода, важно разобраться в особенностях существующих методик и выбрать оптимальный вариант.

Горячий ботокс

При использовании горячего ботокса hair-средство «запекается» на волосах с помощью выпрямителя-утюжка, разогретого до 180-220°С. Составы для ботокса волос проходят закрепление термической обработкой не менее 7-и раз. В результате получается выраженный ламинирующий эффект, схожий с кератинированием. Метод дает хороший результат, если надо решить проблему непослушных, сильно электризующихся и пушащихся пористых волос. Но такая процедура не подойдет блондинкам, причем как натуральным, так и осветленным. Она также может негативно повлиять на ослабленные и слишком тонкие волосы.

Холодный ботокс

Холодный ботокс заключается в действии специального состава. Для всех этапов процедуры можно по выгодной цене купить готовые наборы с дополняющими друг друга средствами. После холодного ботокса силиконовая пленка «запечатывает» чешуйки волос и создает защитный барьер от различных внешних воздействий. Холодный ботокс для волос профессиональный подойдет тем, у кого волосы осветленные или плохо реагируют на термическую обработку.

Особенности ботокса для волос

Уходовая процедура имеет ряд преимуществ:

После мытья даже вьющиеся от природы пряди не требуют дополнительного выпрямления утюжком.

На протяжении 3-4 месяцев не нужны никакие другие средства для блеска, питания и увлажнения волос.

Ботокс усиливает цвет и делает его более ярким.

Ботокс для волос купить могут женщины с любым типом локонов, надо только подобрать оптимальный вариант.

Хотя стоимость ботокса вполне доступная, делать его можно раз в 3 месяца. При более частом повторении волосы могут потускнеть и истончиться. Чтобы эффект держался долго, необходимо мыть их специальным шампунем. Качественный профессиональный ботокс для волос купить по доступной стоимости – только первый шаг к восстановлению внешнего вида шевелюры. Важно использовать состав с соблюдением всех инструкций, ведь некорректное применение может негативно повлиять на здоровье локонов.

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