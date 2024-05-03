По всій Україні оголошено повітряну тривогу

В Україні станом на 15:08 було оголошено повітряну тривогу у всіх областях.

Зазвичай таке відбувається, коли російсько-фашистські загарбники здіймають свої винищувачі МіГ-31К, які здатні нести швидкісну ракету Кинджал.

Також тривога на більшій частині території України оголошується, коли є загроза пуску ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-22 і Ту-95.

В даному випадку має місце загроза від МіГ-31К про що повідомило командування ПС ЗСУ.

Нагадаємо, ворог завдав бомбового удару по Харкову. Після цього здійснив повторні пуски КАБів о 14:35.