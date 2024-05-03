По всій Україні оголошено повітряну тривогу
В Україні станом на 15:08 було оголошено повітряну тривогу у всіх областях.
Зазвичай таке відбувається, коли російсько-фашистські загарбники здіймають свої винищувачі МіГ-31К, які здатні нести швидкісну ракету Кинджал.
Також тривога на більшій частині території України оголошується, коли є загроза пуску ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-22 і Ту-95.
В даному випадку має місце загроза від МіГ-31К про що повідомило командування ПС ЗСУ.
Нагадаємо, ворог завдав бомбового удару по Харкову. Після цього здійснив повторні пуски КАБів о 14:35.
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