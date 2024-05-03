Російські війська просунулися західніше Авдіївки, – ISW

Російські окупанти «нещодавно» здійснили підтверджене просування на захід від Авдіївки. Про це в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Оскільки район Очеретиного, про який ми вже сьогодні писали, знаходиться на північний захід від Авдіївки, можна припустити, що ISW мав на увазі більш південне раніше окуповане Соловйове.

Принаймні, наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», повідомив: «Орки мають просування західніше населеного пункту Соловйове, Авдіївський напрямок».

А новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» уточнив: «Соловйове, Донецька область. Західніше села противник просунувся на глибину до 400 метрів і продовжує атаки в напрямку села Сокіл».

На оприлюдненій ним мапі територія, на якій вже закріпилися загарбники, позначена червоно-коричневим кольором. Також видно, що сіра зона активних боїв витягнулася в бік вільного Сокола.