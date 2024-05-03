Окупанти захопили західну частину Роботиного

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  1. 03.05.2024
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Російські окупанти захопили західні та північні райони звільненого минулого літа села Роботине Запорізької області (тоді офіційно Мелітопольський, а тепер Оріхівський напрямок).

Про це з посиланням на західних OSINT-дослідників повідомив новинний телеграм-канал «Донбас Оперативний», оприлюднивши їх мапу, на якій просування загарбників позначене червоною стрілочкою.

Втім, саме зображення вказує на окупацію все-таки тільки західної частини населеного пункту. Якщо ворог все-таки захопив і північну частину села, то це означатиме його повну окупацію або ще гірше – оточення бійців Збройних сил України в південній частині маленького села.

Нагадаємо, за останній рік боїв в Роботиному не залишилося жодної цілої стіни, не то що будинку. Село схоже на майданчик будівельного сміття з воронками та ямами підвалів.

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