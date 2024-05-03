Представлено Volkswagen ID.3

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  1. 03.05.2024
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Представлено новий електромобіль Volkswagen ID.3. Він знову пройшов модернізацію і отримав назву Pro S. Модель вже надходить у продаж в Європі за ціною від 47 595 євро. Про це йдеться на офіційному сайті Volkswagen.

Авто отримало потужніший електромотор на 231 к. с. Тепер до 100 км/год він розганяється за 7,1 с. Це на 0,8 с швидше, ніж попередня 204-сильна версія.

Також цей двигун має нижчу витрату енергії. З батареєю ємністю 82 кВт∙год запас ходу виріс із 546 до 559 км. Зарядка електрокара відбувається трохи швидше.

Дизайн Volkswagen ID.3 не чіпали.

Проте у салоні встановили сучаснішу мультимедійну систему з більшим 12,9-дюймовим сенсорним дисплеєм та вбудованим ChatGPT.

Функції авто включають паркувальний автопілот, 480-ватну акустику Harman Kardon та проєкцію на лобове скло з доповненою реальністю.

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