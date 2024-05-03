Італія надасть Україні комплекс SAMP-T

Італія планує затвердити черговий пакет військової допомоги Україні до саміту лідерів країн «Великої сімки» в Апулії, що відбудеться 13 червня. Про це повідомила газета La Repubblica у п’ятницю, 3 травня.

Стверджується, що уряд на чолі з Джорджією Мелоні вирішив схвалити дев’ятий пакет військової допомоги Україні, включаючи систему протиповітряної оборони SAMP/T.

Загалом в Італії є п’ять таких систем, і Рим має намір передати Києву ту з них, яку він позичав Словаччині. Ще частину систем використають для захисту місця проведення саміту G7.

Новий пакет італійської допомоги також включатиме артилерію.

За даними джерел газети, проти виступає «Ліга» Маттео Сальвіні, але пакет має набрати достатню кількість голосів на свою підтримку у парламенті.

Нагадаємо, у минулому році Україна отримала перший комплекс ЗРК SAMP-T від Франції та Італії. Вважається, що ці системи за деякими характеристками перевершують американські Patriot.

Зенітно-ракетний комплекс SAMP-T Mamba призначений для перехоплення різноманітних цілей, включно з балістичними та крилатими ракетами. Він може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Здатний збивати балістичні ракети на відстані до 25 кілометрів.

Нагадаємо, Іспанія передасть Україні ракети для систем Patriot, на тлі того, що НАТО і ЄС вимагають від європейських країн, що мають цю систему американського виробництва, передати їх ЗСУ. Про це 26 квітня повідомило іспанське видання El Pais з посиланням на урядові джерела. Рішення про передачу невеликої кількості ракет відбулося після відмови міноборони Іспанії передати Україні батарею, розгорнуту з 2013 року на кордоні Туреччини та Сирії.

А 18 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції після саміту Європейського Союзу у Брюсселі заявив, що партнери НАТО можуть поставити Україні ще шість систем Patriot.

«Нині є сім систем Patriot для України, одна з яких наша. І ми знайшли ще шість», — розповів голова німецького уряду.

На сьогодні Україну захищають два ЗРК Patriot від Німеччини, незабаром з’явиться третій. Також є ці системи від США і Нідерландів, але по одній чи більше, офіційно не озвучивалося.