 

ЗСУ відкинули окупантів біля Торського

  1. 03.05.2024
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Російські окупанти, користуючись значною чисельною перевагою в живій силі, захопили штурмом дві позиції Сил оборони біля вільного села Ямполівка на північному сході Донецької області (Лиманський або Кремінський напрямок).

Про це вчора о 20:32 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

А вже сьогодні о 10:31 він написав про сусідній населений пункт: «В напрямку Торського сьогодні було дуже спекотно: орки лізли в кількості 40 чоловік (два взводи). Запеклий бій, але відбилися, без втрат позицій».

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