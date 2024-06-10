 

Біллі Айліш втрапила у гучний скандал

  1. 10.06.2024
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Відома американська співачка Біллі Айліш обурила деяких українців, знявши відео під пісню російського гурту.

Зокрема, в мережі почали поширювати відео, на якому артистка, сидячи в машині, співає кілька рядків All The Things She Said — англомовної версії «Я сошла с ума» гурту Тату.

Наразі це відео більше не доступне на сторінці артистки. Запис екрану з’явився в Telegram-каналі української травесті-діви Монро.

Українці одразу ж розкритикували співачку і почали писати, що вона популяризує російську культуру. Втім, дехто припускає, що Айліш могла навіть не знати, що виконавці пісні є росіянками.

Примітно, що у 2022 році співачка підтримала Україну у війні з Росією. Вона присвятила українцям пісню Your Power у рамках благодійного марафону Stand Up For Ukraine та закликала світових лідерів допомогти нашій країні. Тому не треба накидатися на людину, не розібравшися у мотивах і взагалі в ситуації.

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