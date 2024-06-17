 

ЧЄ-2024. Франція перемогла Австрію за рахунок автоголу

  1. 18.06.2024
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ЧЄ-2024. Матч №10

Група D. Австрія — Франція — 0:1

На стадіоні «Меркур Шпіль-Арена» у Дюссельдорфі завершився матч 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи між збірними Австрії та Франції.

На 38-й хвилині захисник австрійців Максиміліан Вебер зрізав м’яч у свої ворота, дозволивши французам вийти вперед.

Після цього французи вже «сушили» гру. За весь матч у обох команд лише по три удари у площину воріт. По володінню м’ячем австрійці навіть трохи кращі — 51%.

Нагадаємо, вчора у цій групі Нідерланди здобули вольову перемогу над Польщею 2:1.

Група D

  Команда І В Н П М О
1 Нідерланди 1 1 0 0 2-1 3
2 Франція 1 1 0 0 1-0 3
3 Польща 1 0 0 1 1-2 0
4 Австрія 1 0 0 1 0-1 0

Зіграні матчі на ЧЄ:

  1. Німеччина — Шотландія — 5:1
  2. Угорщина — Швейцарія — 1:3
  3. Іспанія — Хорватія — 3:0
  4. Італія — Албанія — 2:1
  5. Польща — Нідерланди — 1:2
  6. Словенія — Данія — 1:1
  7. Сербія — Англія — 0:1
  8. Румунія — Україна — 3:0
  9. Бельгія — Словаччина — 0:1

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