ЧЄ-2024. Франція перемогла Австрію за рахунок автоголу
ЧЄ-2024. Матч №10
Група D. Австрія — Франція — 0:1
На стадіоні «Меркур Шпіль-Арена» у Дюссельдорфі завершився матч 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи між збірними Австрії та Франції.
На 38-й хвилині захисник австрійців Максиміліан Вебер зрізав м’яч у свої ворота, дозволивши французам вийти вперед.
Після цього французи вже «сушили» гру. За весь матч у обох команд лише по три удари у площину воріт. По володінню м’ячем австрійці навіть трохи кращі — 51%.
Нагадаємо, вчора у цій групі Нідерланди здобули вольову перемогу над Польщею 2:1.
Група D
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Нідерланди
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|2
|Франція
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3
|Польща
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|4
|Австрія
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
Зіграні матчі на ЧЄ:
- Німеччина — Шотландія — 5:1
- Угорщина — Швейцарія — 1:3
- Іспанія — Хорватія — 3:0
- Італія — Албанія — 2:1
- Польща — Нідерланди — 1:2
- Словенія — Данія — 1:1
- Сербія — Англія — 0:1
- Румунія — Україна — 3:0
- Бельгія — Словаччина — 0:1
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