ЧЄ-2024. Франція перемогла Австрію за рахунок автоголу

ЧЄ-2024. Матч №10

Група D. Австрія — Франція — 0:1

На стадіоні «Меркур Шпіль-Арена» у Дюссельдорфі завершився матч 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи між збірними Австрії та Франції.

На 38-й хвилині захисник австрійців Максиміліан Вебер зрізав м’яч у свої ворота, дозволивши французам вийти вперед.

Після цього французи вже «сушили» гру. За весь матч у обох команд лише по три удари у площину воріт. По володінню м’ячем австрійці навіть трохи кращі — 51%.

Нагадаємо, вчора у цій групі Нідерланди здобули вольову перемогу над Польщею 2:1.

Група D

Команда І В Н П М О 1 Нідерланди 1 1 0 0 2-1 3 2 Франція 1 1 0 0 1-0 3 3 Польща 1 0 0 1 1-2 0 4 Австрія 1 0 0 1 0-1 0

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