 

ЧЄ-2024. Швейцарія перемогла Угорщину 3:1

  1. 15.06.2024
  2. Рубрика:

ЧЄ-2024. Матч №2

Група А. Угорщина — Швейцарія — 1:3

Сьогодні на стадіоні «Райн-Енергі» у Кельні пройшов матч 1-го туру групового етапу у квартеті A Євро-2024 між збірними Угорщини та Швейцарії. Угорці програли 1:3.

На 13-й хвилині форвард Швейцарії Квадво Дуа відкрив рахунок у грі. Спроби угорців відігратися були досить незграбними, а ось швейцарці періодично контролювали хід гри досить впевнено. На 45-й хвилині це вилилося у подвоєння рахунку — Ебішер точно пробив з лінії штрафного майданчика у нижній лівий від воротаря кут…

У другому таймі угорці відновили інтригу, зумівши забити. Відзначився Варга. Здавалося, що на куражі вони таки зрівняють рахунок, але Швейцарія спіймала свій шанс вже у додані хвилини — третій гол забив Емболо, який нарешті відновився після травми.

Вчора Німеччина в матчі-відкритті перемогла 5:1 міцну сбірну Шотландії.

Група А

  Команда І В Н П М О
1 Німеччина 1 1 0 0 5-1 3
2 Швейцарія 1 1 0 0 3-1 3
3 Угорщина 1 0 0 1 1-3 0
4 Шотландія 1 0 0 1 1-5 0

Зіграні матчі на ЧЄ:

  1. Німеччина — Шотландія — 5:1

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