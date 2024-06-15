ЧЄ-2024. Швейцарія перемогла Угорщину 3:1
ЧЄ-2024. Матч №2
Група А. Угорщина — Швейцарія — 1:3
Сьогодні на стадіоні «Райн-Енергі» у Кельні пройшов матч 1-го туру групового етапу у квартеті A Євро-2024 між збірними Угорщини та Швейцарії. Угорці програли 1:3.
На 13-й хвилині форвард Швейцарії Квадво Дуа відкрив рахунок у грі. Спроби угорців відігратися були досить незграбними, а ось швейцарці періодично контролювали хід гри досить впевнено. На 45-й хвилині це вилилося у подвоєння рахунку — Ебішер точно пробив з лінії штрафного майданчика у нижній лівий від воротаря кут…
У другому таймі угорці відновили інтригу, зумівши забити. Відзначився Варга. Здавалося, що на куражі вони таки зрівняють рахунок, але Швейцарія спіймала свій шанс вже у додані хвилини — третій гол забив Емболо, який нарешті відновився після травми.
Вчора Німеччина в матчі-відкритті перемогла 5:1 міцну сбірну Шотландії.
Група А
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Німеччина
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|2
|Швейцарія
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Угорщина
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|4
|Шотландія
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
Зіграні матчі на ЧЄ:
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