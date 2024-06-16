ЧЄ-2024. Нідерланди здобули вольову перемогу над Польщею
ЧЄ-2024. Матч №5
Група D. Польща — Нідерланди — 1:2
На стадіоні «Фолькспаркштадіон» у Гамбурзі відбувся матч 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи між збірними Польщі та Нідерландів. Перемогу святкували голандці з рахунком 2:1.
На 16 хвилині нападник Адам Букса після пасу Зелінського вивів Польщу вперед. Це при тому, що Нідерланди на цей момент домінували — 70% ігрового часу володіння м’ячем.
Після пропущеного м’яча представники країни тюльпанів ще більше посилили тиск на ворота суперників. 13 хвилин постійних атак привели до успіху — гол дальнім ударом забив Гакпо.
Наступного взяття воріт довелося чекати до 83 хвилини, коли відзначився щойно вийшовший на заміну Ваут Вегорст.
Завтра в цій групі зіграють збірні Австрії і Франції.
Група D
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Нідерланди
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|2
|Австрія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Франція
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Польща
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Зіграні матчі на ЧЄ:
- Німеччина — Шотландія — 5:1
- Угорщина — Швейцарія — 1:3
- Іспанія — Хорватія — 3:0
- Італія — Албанія — 2:1
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