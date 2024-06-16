 

ЧЄ-2024. Нідерланди здобули вольову перемогу над Польщею

  1. 16.06.2024
  2. Рубрика:

ЧЄ-2024. Матч №5

Група D. Польща — Нідерланди — 1:2

На стадіоні «Фолькспаркштадіон» у Гамбурзі відбувся матч 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи між збірними Польщі та Нідерландів. Перемогу святкували голандці з рахунком 2:1.

На 16 хвилині нападник Адам Букса після пасу Зелінського вивів Польщу вперед. Це при тому, що Нідерланди на цей момент домінували — 70% ігрового часу володіння м’ячем.

Після пропущеного м’яча представники країни тюльпанів ще більше посилили тиск на ворота суперників. 13 хвилин постійних атак привели до успіху — гол дальнім ударом забив Гакпо.

Наступного взяття воріт довелося чекати до 83 хвилини, коли відзначився щойно вийшовший на заміну Ваут Вегорст.

Завтра в цій групі зіграють збірні Австрії і Франції.

Група D

  Команда І В Н П М О
1 Нідерланди 1 1 0 0 2-1 3
2 Австрія 0 0 0 0 0-0 0
3 Франція 0 0 0 0 0-0 0
4 Польща 1 0 0 1 1-2 0

Зіграні матчі на ЧЄ:

  1. Німеччина — Шотландія — 5:1
  2. Угорщина — Швейцарія — 1:3
  3. Іспанія — Хорватія — 3:0
  4. Італія — Албанія — 2:1

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