ЧЄ-2024. Іспанія перемогла Хорватію з рахунком 3:0
ЧЄ-2024. Матч №3
Група В. Іспанія — Хорватія — 3:0
Завершився матч 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи — 2024, в якому зустрічалися збірні Іспанії та Хорватії, що виступають у групі В. Команди грали на стадіоні «Олімпіаштадіон» у Берліні. Іспанці здобули переконливу за рахунком перемогу — 3:0. Але матч для них не був простим. Скоріше, їм посміхнувся фарт.
Так, збірна Хорватії має в своєму активі 53% часу володіння м’ячем. Плюс вони зробили 15 ударів по воротах суперника, а іспанці 11 (в створ обидві команди мають по 5 ударів).
Відкрив рахунок у матчі на 29 хвилині Альваро Мората. Вже за три хвилини півзахисник збірної Іспанії Фабіан Руїс зробив рахунок 2:0.
Вже в додані хвилини першої половини гри Карвахаль забив третій гол. Асистував йому Ямал.
До речі, півзахисник збірної Іспанії Ламін Ямал став наймолодшим гравцем в історії першості континенту. Йому сьогодні 16 років та 338 днів.
Група В
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Іспанія
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Албанія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Італія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Хорватія
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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