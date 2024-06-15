 

ЧЄ-2024. Іспанія перемогла Хорватію з рахунком 3:0

  1. 15.06.2024
  2. Рубрика:

ЧЄ-2024. Матч №3

Група В. Іспанія — Хорватія — 3:0

Завершився матч 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи — 2024, в якому зустрічалися збірні Іспанії та Хорватії, що виступають у групі В. Команди грали на стадіоні «Олімпіаштадіон» у Берліні. Іспанці здобули переконливу за рахунком перемогу — 3:0. Але матч для них не був простим. Скоріше, їм посміхнувся фарт.

Так, збірна Хорватії має в своєму активі 53% часу володіння м’ячем. Плюс вони зробили 15 ударів по воротах суперника, а іспанці 11 (в створ обидві команди мають по 5 ударів).

Відкрив рахунок у матчі на 29 хвилині Альваро Мората. Вже за три хвилини півзахисник збірної Іспанії Фабіан Руїс зробив рахунок 2:0.

Вже в додані хвилини першої половини гри Карвахаль забив третій гол. Асистував йому Ямал.

До речі, півзахисник збірної Іспанії Ламін Ямал став наймолодшим гравцем в історії першості континенту. Йому сьогодні 16 років та 338 днів.

Група В

  Команда І В Н П М О
1 Іспанія 1 1 0 0 3-0 3
2 Албанія 0 0 0 0 0-0 0
3 Італія 0 0 0 0 0-0 0
4 Хорватія 1 0 0 1 0-3 0

Зіграні матчі на ЧЄ:

  1. Німеччина — Шотландія — 5:1
  2. Угорщина — Швейцарія — 1:3

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