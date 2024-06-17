ЧЄ-2024. Словаччина сенсаційно перемогла Бельгію

ЧЄ-2024. Матч №9

Група Е. Бельгія — Словаччина — 0:1

На стадіоні «Дойче Банк Парк» у Франкфурті завершився матч групового етапу чемпіонату Європи між збірними Бельгії та Словаччини. Словаки перемогли 1:0.

Вже на 7 хвилині гри Словаки відкрили рахунок, скориставшися помилкою оборони бельгійців. Відзначився Іван Шранц.

На 56 хвилині суддя відминив гол Лукаку через те, що той перебував у положенні поза грою.

На 87 хвилині той самий Лукаку рахунок знову зрівняв. Але!!! І вдругий раз VAR взяття воріт скасував!

Маємо другу сенсацію у групі Е. Бельгійці, як і наша збірна, програли.

Група Е

Команда І В Н П М О 1 Румунія 1 1 0 0 3-0 3 2 Словаччина 1 1 0 0 1-0 3 3 Бельгія 1 0 0 1 0-1 0 4 Україна 1 0 0 1 0-3 0

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