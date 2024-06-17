 

ЧЄ-2024. Словаччина сенсаційно перемогла Бельгію

  1. 17.06.2024
  2. Рубрика:

ЧЄ-2024. Матч №9

Група Е. Бельгія — Словаччина — 0:1

На стадіоні «Дойче Банк Парк» у Франкфурті завершився матч групового етапу чемпіонату Європи між збірними Бельгії та Словаччини. Словаки перемогли 1:0.

Вже на 7 хвилині гри Словаки відкрили рахунок, скориставшися помилкою оборони бельгійців. Відзначився Іван Шранц.

На 56 хвилині суддя відминив гол Лукаку через те, що той перебував у положенні поза грою.

На 87 хвилині той самий Лукаку рахунок знову зрівняв. Але!!! І вдругий раз VAR взяття воріт скасував!

Маємо другу сенсацію у групі Е. Бельгійці, як і наша збірна, програли.

Група Е

  Команда І В Н П М О
1 Румунія 1 1 0 0 3-0 3
2 Словаччина 1 1 0 0 1-0 3
3 Бельгія 1 0 0 1 0-1 0
4 Україна 1 0 0 1 0-3 0

Зіграні матчі на ЧЄ:

  1. Німеччина — Шотландія — 5:1
  2. Угорщина — Швейцарія — 1:3
  3. Іспанія — Хорватія — 3:0
  4. Італія — Албанія — 2:1
  5. Польща — Нідерланди — 1:2
  6. Словенія — Данія — 1:1
  7. Сербія — Англія — 0:1
  8. Румунія — Україна — 3:0

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