ЧЄ-2024. Словаччина сенсаційно перемогла Бельгію
ЧЄ-2024. Матч №9
Група Е. Бельгія — Словаччина — 0:1
На стадіоні «Дойче Банк Парк» у Франкфурті завершився матч групового етапу чемпіонату Європи між збірними Бельгії та Словаччини. Словаки перемогли 1:0.
Вже на 7 хвилині гри Словаки відкрили рахунок, скориставшися помилкою оборони бельгійців. Відзначився Іван Шранц.
На 56 хвилині суддя відминив гол Лукаку через те, що той перебував у положенні поза грою.
На 87 хвилині той самий Лукаку рахунок знову зрівняв. Але!!! І вдругий раз VAR взяття воріт скасував!
Маємо другу сенсацію у групі Е. Бельгійці, як і наша збірна, програли.
Група Е
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Румунія
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Словаччина
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3
|Бельгія
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|4
|Україна
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Зіграні матчі на ЧЄ:
- Німеччина — Шотландія — 5:1
- Угорщина — Швейцарія — 1:3
- Іспанія — Хорватія — 3:0
- Італія — Албанія — 2:1
- Польща — Нідерланди — 1:2
- Словенія — Данія — 1:1
- Сербія — Англія — 0:1
- Румунія — Україна — 3:0
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