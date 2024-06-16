ЧЄ-2024. Словенія відігралася у матчі з Данією

ЧЄ-2024. Матч №6

Група С. Словенія — Данія — 1:1

Завершився матч 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи між збірними Данії і Словенії. Гра відбулася на стадіоні «Мерседес-Бенц-Арена» у Штутгарті. Маємо першу нічию на чемпіонаті — 1:1. Також це перший матч, в якому забито менше трьох голів.

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен відкрив рахунок на 17 хвилині гри. Таким чином він забив у першому своєму матчі чемпіонату Європи після зупинки серця, що сталася на Євро-2020 у матчі між збірними Данії та Фінляндії (0:1).

Рівно за годину, на 77-й хвилині, Янжа наважився на потужний удар здалеку і був винагороджений невеличким рикошетом, який допоміг м’ячу залетіти у ворота.

У час, який залишився, Словенія мала більше шансів вирвати перемогу, ніж данці.

Група С

Команда І В Н П М О 1 Данія 1 0 1 0 1-1 1 2 Словенія 1 0 1 0 1-1 1 3 Англія 0 0 0 0 0-0 0 4 Сербія 0 0 0 0 0-0 0

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