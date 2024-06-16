ЧЄ-2024. Словенія відігралася у матчі з Данією
ЧЄ-2024. Матч №6
Група С. Словенія — Данія — 1:1
Завершився матч 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи між збірними Данії і Словенії. Гра відбулася на стадіоні «Мерседес-Бенц-Арена» у Штутгарті. Маємо першу нічию на чемпіонаті — 1:1. Також це перший матч, в якому забито менше трьох голів.
Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен відкрив рахунок на 17 хвилині гри. Таким чином він забив у першому своєму матчі чемпіонату Європи після зупинки серця, що сталася на Євро-2020 у матчі між збірними Данії та Фінляндії (0:1).
Рівно за годину, на 77-й хвилині, Янжа наважився на потужний удар здалеку і був винагороджений невеличким рикошетом, який допоміг м’ячу залетіти у ворота.
У час, який залишився, Словенія мала більше шансів вирвати перемогу, ніж данці.
Група С
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Данія
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|2
|Словенія
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|3
|Англія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Сербія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Зіграні матчі на ЧЄ:
- Німеччина — Шотландія — 5:1
- Угорщина — Швейцарія — 1:3
- Іспанія — Хорватія — 3:0
- Італія — Албанія — 2:1
- Польща — Нідерланди — 1:2
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