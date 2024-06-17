ЧЄ-2024. Румунія розгромила Україну 3:0
ЧЄ-2024. Матч №8
Група Е. Румунія — Україна — 3:0
На стадіоні «Альянц-Арена» у Мюнхені завершився матч 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи між збірними Румунії та України. Наші програли 0:3.
Україна володіла м’ячем і ігровою перевагою увесь перший тайм, але попереду не вдавалося створювати небезпечні моменти. Румуни на 29 хвилині запресингували наших футболістів і забили гол. Спочатку Судаков віддав пас назад на Матвієнко, а потім той зробив вкрай небезпечну і безглузду передачу на Луніна. Наш воротар сходу був вимушений вибивати м’яч і віддав його в ноги супернику. Після цього був удар у дев’ятку від Станчу.
Другий тайм розпочався взагалі інфарктно. Чергова дитяча втрата м’яча завершилася дальнім ударом Марина — 2:0. За 4 хвилини після цього (на 57) румуни прорвалися до штрафного майданчику Луніна і Дрегуш зробив рахунок 3:0.
Все, на що спромоглася наша збірна, це два удари зделеку Судакова і Мудрика. Вони виявилися єдиними у ствір за весь матч.
Дуже дивна гра. Україна володіла м’ячем 65% ігрового часу, але дуже незграбно. Результат закономірний.
Група Е
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Румунія
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Бельгія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Словаччина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Україна
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Зіграні матчі на ЧЄ:
- Німеччина — Шотландія — 5:1
- Угорщина — Швейцарія — 1:3
- Іспанія — Хорватія — 3:0
- Італія — Албанія — 2:1
- Польща — Нідерланди — 1:2
- Словенія — Данія — 1:1
- Сербія — Англія — 0:1
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