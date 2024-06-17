ЧЄ-2024. Румунія розгромила Україну 3:0

ЧЄ-2024. Матч №8

Група Е. Румунія — Україна — 3:0

На стадіоні «Альянц-Арена» у Мюнхені завершився матч 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи між збірними Румунії та України. Наші програли 0:3.

Україна володіла м’ячем і ігровою перевагою увесь перший тайм, але попереду не вдавалося створювати небезпечні моменти. Румуни на 29 хвилині запресингували наших футболістів і забили гол. Спочатку Судаков віддав пас назад на Матвієнко, а потім той зробив вкрай небезпечну і безглузду передачу на Луніна. Наш воротар сходу був вимушений вибивати м’яч і віддав його в ноги супернику. Після цього був удар у дев’ятку від Станчу.

Другий тайм розпочався взагалі інфарктно. Чергова дитяча втрата м’яча завершилася дальнім ударом Марина — 2:0. За 4 хвилини після цього (на 57) румуни прорвалися до штрафного майданчику Луніна і Дрегуш зробив рахунок 3:0.

Все, на що спромоглася наша збірна, це два удари зделеку Судакова і Мудрика. Вони виявилися єдиними у ствір за весь матч.

Дуже дивна гра. Україна володіла м’ячем 65% ігрового часу, але дуже незграбно. Результат закономірний.

Група Е

Команда І В Н П М О 1 Румунія 1 1 0 0 3-0 3 2 Бельгія 0 0 0 0 0-0 0 3 Словаччина 0 0 0 0 0-0 0 4 Україна 1 0 0 1 0-3 0

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