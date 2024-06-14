ЧЄ-2024. Німеччина розгромила Шотландію у матчі-відкритті

ЧЄ-2024. Матч №1

Група А. Німеччина — Шотландія — 5:1

Стартував чемпіонат Європи з футболу у Німеччиніі. Господарі турніру в матчі-відкритті перемогли 5:1 міцну сбірну Шотландії.

Рахунок було відкрито на 10-й хвилині. Відзначився 21-річний Флоріан Вірц, який шикарно пробив з лінії штрафного майданчика після пасу з правого флангу. Воротар переправив м’яч у стійку, від якої він залетів у сітку. Німці повели 1:0.

Вірц виступає за ліверкузенський Байєр, який в цьому сезоні виграв чемпіонат і Кубок Німеччини, встановивши рекорд Європи по кількості матчів без поразок.

На 19 хвилині німці подвоїли перевагу — атаку розпочав Гюндоган, а завершив, увірвавшись у штрафний майданчик, Джамал Мусіала.

Вірц за збірну забив свій другий гол, Мусіала — третій.

На останніх хвилинах тайму німці провели потужну атаку, яка завершилася призначенням пенальті і вилученням Портеуса, який жорстко вдарив по ногах Гюндогана. Реалізував одинадцятиметровий удар Кай Хаверц — 3:0.

У другому таймі за Німеччину забили Фюллькруг і Джан, які вийшли на заміну.

Шотландія забила один м’яч, не зробивши жодного удару по воротах суперника! Допоміг їм Рюдігер, забивши у власні ворота.

Група А