ЧЄ-2024. Німеччина розгромила Шотландію у матчі-відкритті
ЧЄ-2024. Матч №1
Група А. Німеччина — Шотландія — 5:1
Стартував чемпіонат Європи з футболу у Німеччиніі. Господарі турніру в матчі-відкритті перемогли 5:1 міцну сбірну Шотландії.
Рахунок було відкрито на 10-й хвилині. Відзначився 21-річний Флоріан Вірц, який шикарно пробив з лінії штрафного майданчика після пасу з правого флангу. Воротар переправив м’яч у стійку, від якої він залетів у сітку. Німці повели 1:0.
Вірц виступає за ліверкузенський Байєр, який в цьому сезоні виграв чемпіонат і Кубок Німеччини, встановивши рекорд Європи по кількості матчів без поразок.
На 19 хвилині німці подвоїли перевагу — атаку розпочав Гюндоган, а завершив, увірвавшись у штрафний майданчик, Джамал Мусіала.
Вірц за збірну забив свій другий гол, Мусіала — третій.
На останніх хвилинах тайму німці провели потужну атаку, яка завершилася призначенням пенальті і вилученням Портеуса, який жорстко вдарив по ногах Гюндогана. Реалізував одинадцятиметровий удар Кай Хаверц — 3:0.
У другому таймі за Німеччину забили Фюллькруг і Джан, які вийшли на заміну.
Шотландія забила один м’яч, не зробивши жодного удару по воротах суперника! Допоміг їм Рюдігер, забивши у власні ворота.
Група А
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Німеччина
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|2
|Угорщина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Швейцарія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Шотландія
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
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