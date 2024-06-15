ЧЄ-2024. В матчі збірних Італії і Албанії команди встановили два рекорди

ЧЄ-2024. Матч №4

Група В. Італія — Албанія — 2:1

Дуже результативно стартувало Євро — у перших чотирьох матчах забивалося не менше трьох голів. Останнім завершився матч 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи — 2024, в якому зустрічалися збірні Італії та Албанії, що виступають у групі В.

Грали на стадіоні «Сигнал Ідуна Парк» у Дортмунді. Підсумковий рахунок 2:1 на користь Італії.

Почався матч несподівано. Півзахисник збірної Албанії Недім Байрамі (на фото) забив найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи. Він відзначився вже на 23 секунді. Колишній рекорд належав екс-гравцеві збірної Росії Дмитру Кириченку на 68-й секунді у матчі з Грецією на чемпіонаті Європи 2004 року.

Але вже на 11 хвилині Бастоні зрівняв рахунок, а на 16-й півзахисник Ніколо Барелла ударом здалеку вивів збірну Італії вперед – 2:1.

До речі, така кількість голів за 16 хвилин також є рекордом за всю історію Євро. До цього найшвидшим часом, протягом якого було забито три голи, були 18 хвилин у матчі 1/8 фіналу Євро-2016 між збірними Англії та Ісландії (2:1).

Повертаючись до матчу італійців з албанцями, зазначимо, що після цього команди згадали про захист і більше голів вболівальники не побачили.

Трохи раніше в цій групі Іспанія з рахунком 3:0 перемогла збірну Хорватії.

Група В

Команда І В Н П М О 1 Іспанія 1 1 0 0 3-0 3 2 Італія 1 1 0 0 2-1 3 3 Албанія 1 0 0 1 1-2 0 4 Хорватія 1 0 0 1 0-3 0

Зіграні матчі на ЧЄ: