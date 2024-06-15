ЧЄ-2024. В матчі збірних Італії і Албанії команди встановили два рекорди
ЧЄ-2024. Матч №4
Група В. Італія — Албанія — 2:1
Дуже результативно стартувало Євро — у перших чотирьох матчах забивалося не менше трьох голів. Останнім завершився матч 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи — 2024, в якому зустрічалися збірні Італії та Албанії, що виступають у групі В.
Грали на стадіоні «Сигнал Ідуна Парк» у Дортмунді. Підсумковий рахунок 2:1 на користь Італії.
Почався матч несподівано. Півзахисник збірної Албанії Недім Байрамі (на фото) забив найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи. Він відзначився вже на 23 секунді. Колишній рекорд належав екс-гравцеві збірної Росії Дмитру Кириченку на 68-й секунді у матчі з Грецією на чемпіонаті Європи 2004 року.
Але вже на 11 хвилині Бастоні зрівняв рахунок, а на 16-й півзахисник Ніколо Барелла ударом здалеку вивів збірну Італії вперед – 2:1.
До речі, така кількість голів за 16 хвилин також є рекордом за всю історію Євро. До цього найшвидшим часом, протягом якого було забито три голи, були 18 хвилин у матчі 1/8 фіналу Євро-2016 між збірними Англії та Ісландії (2:1).
Повертаючись до матчу італійців з албанцями, зазначимо, що після цього команди згадали про захист і більше голів вболівальники не побачили.
Трохи раніше в цій групі Іспанія з рахунком 3:0 перемогла збірну Хорватії.
Група В
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Іспанія
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Італія
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3
|Албанія
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|4
|Хорватія
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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