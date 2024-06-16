ЧЄ-2024. Англія мінімально обіграла Сербію

ЧЄ-2024. Матч №7

Група С. Сербія — Англія — 0:1

Завершився матч 1-го туру Євро-2024 у групі С між збірними Англії і Сербії. Грали на стадіоні «Фельтінс-Арена» у Гельзенкірхені. Родоначальники футболу перемогли з рахунком 1:0.

На 13-й хвилині матчу забив півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем, переправивши м’яч у сітку воріт після подачі нападаючого Букайо Сака. До перерви гра в цілому йшла на рівних.

Так само майже без гольових моментів минув й другий тайм. Сербія не змогла забити, щоб зрівняти рахунок, а англійці, схоже, не захотіли перенапружуватися.

Трохи раніше сьогодні у цій групі Данія і Словенія розкатали нічию 1:1.

Група С

Команда І В Н П М О 1 Англія 1 1 0 0 1-0 3 2 Словенія 1 0 1 0 1-1 1 3 Данія 1 0 1 0 1-1 1 4 Сербія 1 0 0 1 0-1 0

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