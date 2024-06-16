ЧЄ-2024. Англія мінімально обіграла Сербію
ЧЄ-2024. Матч №7
Група С. Сербія — Англія — 0:1
Завершився матч 1-го туру Євро-2024 у групі С між збірними Англії і Сербії. Грали на стадіоні «Фельтінс-Арена» у Гельзенкірхені. Родоначальники футболу перемогли з рахунком 1:0.
На 13-й хвилині матчу забив півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем, переправивши м’яч у сітку воріт після подачі нападаючого Букайо Сака. До перерви гра в цілому йшла на рівних.
Так само майже без гольових моментів минув й другий тайм. Сербія не змогла забити, щоб зрівняти рахунок, а англійці, схоже, не захотіли перенапружуватися.
Трохи раніше сьогодні у цій групі Данія і Словенія розкатали нічию 1:1.
Група С
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Англія
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|2
|Словенія
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|3
|Данія
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4
|Сербія
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
Зіграні матчі на ЧЄ:
- Німеччина — Шотландія — 5:1
- Угорщина — Швейцарія — 1:3
- Іспанія — Хорватія — 3:0
- Італія — Албанія — 2:1
- Польща — Нідерланди — 1:2
- Словенія — Данія — 1:1
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)