 

ЧЄ-2024. Англія мінімально обіграла Сербію

  1. 17.06.2024
  2. Рубрика:

ЧЄ-2024. Матч №7

Група С. Сербія — Англія — 0:1

Завершився матч 1-го туру Євро-2024 у групі С між збірними Англії і Сербії. Грали на стадіоні «Фельтінс-Арена» у Гельзенкірхені. Родоначальники футболу перемогли з рахунком 1:0.

На 13-й хвилині матчу забив півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем, переправивши м’яч у сітку воріт після подачі нападаючого Букайо Сака. До перерви гра в цілому йшла на рівних.

Так само майже без гольових моментів минув й другий тайм. Сербія не змогла забити, щоб зрівняти рахунок, а англійці, схоже, не захотіли перенапружуватися.

Трохи раніше сьогодні у цій групі Данія і Словенія розкатали нічию 1:1.

Група С

  Команда І В Н П М О
1 Англія 1 1 0 0 1-0 3
2 Словенія 1 0 1 0 1-1 1
3 Данія 1 0 1 0 1-1 1
4 Сербія 1 0 0 1 0-1 0

Зіграні матчі на ЧЄ:

  1. Німеччина — Шотландія — 5:1
  2. Угорщина — Швейцарія — 1:3
  3. Іспанія — Хорватія — 3:0
  4. Італія — Албанія — 2:1
  5. Польща — Нідерланди — 1:2
  6. Словенія — Данія — 1:1

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