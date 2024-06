У США напали на Квентіна Тарантіно

У США антиізраїльські активісти напали на режисера Квентіна Тарантіно, коли він обідав у ресторані Нью-Йорка в суботу, 15 червня, повідомляє New York Post.

Зазначається, що нападники прийшли до ресторану Che Li на St. Marks Place, де Тарантіно обідав наодинці, та почали викрикувати образи на його адресу. Режисеру довелося залишити заклад і поїхати.

Також нападники ногами намагалися дістатися вікон автомобіля Тарантіно.

61-річний режисер Квентін Тарантіно одружений з ізраїльською співачкою Даніеллою Пік — дочкою культового ізраїльського поп-музиканта Свіка Піка — і живе у Тель-Авіві з дружиною та двома дітьми.

Quentin Tarantino is harassed and heckled in a restaurant by pro-«Palestine» activists

«Why are you a Zionist piece of sh*t, going to Israel?»

They get all up in his face and barely allow him to leave. pic.twitter.com/jonQOjMM5Z

— 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) June 16, 2024