Навчальний рік почнеться достроково і з робочими суботами

Виснажені учні та студенти з нетерпінням чекають літніх канікул, а в Міністерстві освіти і науки вже підготували для них досить жорсткі рекомендації щодо освітнього процесу в новому навчальному році.

Матеріал на цю тему підготував Кореспондент.

Що зміниться у вишах, коледжах та профтехах

Ці рекомендації міністерство розробило через те, що система освіти України продовжує функціонувати в умовах повномасштабної війни, а Росія не припиняє обстрілювати наші міста та села.

«Ситуація в енергосистемі важка. Стабілізаційні знеструмлення застосовують по всій країні. Мусимо споживати електроенергію відповідально. Така наша реальність в умовах регулярних ворожих ударів по критичній інфраструктурі країни. Усе це впливає і на організацію освітнього процесу. Тож уже зараз готуємося до навчального року 2024-2025. Завдання — створити гнучкий графік освітнього процесу, який буде адаптовано до економного використання енергоресурсів», — заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, вже розіслали відповідні рекомендації для вишів, фахових закладів передвищої освіти (ФПО) та профтехів. Ці рекомендації не універсальні, але деякі пункти збігаються. Зокрема, схоже те, що університетам, ФПО та профтехам рекомендовано, якщо можливо, розпочати 2024-2025 навчальний рік для всіх, окрім першокурсників, уже в першій половині серпня 2024 року, а в теплі місяці року використовувати суботні дні як робочі.

Окрім того, всім цим навчальним закладам рекомендуємо надавати перевагу очному навчанню перед дистанційним, враховуючи наявність укриттів та безпекову ситуацію.

«Наша мета — забезпечити підготовку закладів освіти до проходження нового осінньо-зимового періоду та опалювального сезону з урахуванням можливостей залучення альтернативних джерел енергії та гнучкого графіку освітнього процесу, адаптованого до економного використання енергоресурсів», — повідомила пресслужба МОН.

Саме тому в межах підготовки до нового 2024-2025 навчального року закладам вищої освіти та фахової передвищої освіти рекомендують:

— якщо можливо, розпочати 2024-2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року. Це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, окрім студентів перших курсів;

— використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року;

— з середини листопада 2024 року до середини березня 2025 року планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжених канікул, а якщо потрібно, — продовжити заняття в дистанційному форматі;

— за потреби, подовжити освітній процес у 2024-2025 навчальному році до кінця липня 2025-го для всіх, крім випускних курсів;

— провадити освітній процес у традиційному (аудиторному) або змішаному (аудиторно-дистанційному) форматах у приміщенні закладу освіти або в його окремому корпусі в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту;

— в тилових регіонах забезпечити проведення освітнього процесу переважно в аудиторному форматі, з урахуванням безпеки учасників освітнього процесу та за погодженням з обласними військовими адміністраціями;

— у прифронтових та прикордонних областях, де існує ризик артилерійських обстрілів, бомбових та ракетних атак, освітній процес можна здійснювати в укриттях, а також за погодженням з обласними військовими адміністраціями — на базі інших закладів освіти в тилових регіонах у змішаному або, як виняток, дистанційному форматі;

— передбачити функціонування локальних систем оповіщення про надходження сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення в навчальних корпусах та гуртожитках закладів освіти.

Рекомендації для закладів професійної та професійно-технічної освіти (П(ПТ)О):

— за можливості, розпочати навчальний рік раніше 1 вересня для учнів другого і третього курсів;

— використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року, а якщо є потреба, також можна подовжити освітній процес до кінця липня 2025-го для всіх, крім випускних курсів;

— організувати навчання в очному форматі за обов’язкової наявності укриттів. Якщо в укриттях недостатньо місць, навчання можна організувати позмінно. Важливо, що, залежно від безпекової ситуації, обласними військовими державними адміністраціями може бути ухвалено рішення про здійснення освітнього процесу в дистанційній або змішаній формі;

— якщо виробничу практику неможливо організувати у звичайному режимі, рекомендовано використовувати навчальні майстерні, лабораторії закладів, а якщо є потреба і можливості, — забезпечити її проходження дистанційно.

Школам приготуватися

У міністерстві працюють і над рекомендаціями щодо навчального процесу в умовах енергетичної кризи для закладів загальної середньої освіти. То ж незабаром школи теж отримають відповідні настанови. Та поки що школярі рахують дні до закінчення занять.

Нагадаємо, що під час воєнного стану тривалість навчального року встановлює Кабмін. Він визначив, що 2023-2024 навчальний рік має тривати з 1 вересня 2023-го до 28 червня 2024-го. Водночас це не суперечить призупиненій у дії нормі Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо закінчення навчального року не пізніше 1 липня. Тобто, цьогоріч, як і раніше, навчальний рік триває до кінця червня.

Згідно з цим законом, педрада закладу освіти визначає структуру й тривалість навчального року, тобто дату завершення занять, періодичність і дати канікул тощо. Вона має орієнтуватися на час, передбачений освітньою програмою, обсяг навантаження в навчальному плані та брати до уваги вікові особливості, фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток дітей, особливості регіону тощо.

Сумарна кількість календарних днів канікул протягом навчального року має становити не менш як 30. У червні школи можуть продовжити стандартний освітній процес, проводити додаткові заняття, консультації, а також — екскурсії.

Школа визначає не лише дати канікул, а йдень проведення свята останнього дзвоника.У більшості шкіл свідоцтва про здобуття початкової освіти видаватимуть з 31 травня по 7 червня; про базову середню освіту — з 13 по 19 червня, а про повну середню освіту — з 20 по 26 червня.