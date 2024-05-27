НАТО обговорює закриття неба Західної України

Деякі країни НАТО готові розширити підтримку України і діяти безпосередньо на її території у сфері навчань та постачання озброєнь.

Також у НАТО обговорюють закриття неба над західною частиною України, повідомило сьогодні німецьке видання Bild з посиланням на власні джерела.

Стверджується, що за розширення допомоги виступають Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва, Франція. Проти – США і Німеччина. При цьому остаточних рішень поки немає, але йдуть переговори відразу про кілька сфер.

Так, обговорюється навчання солдатів ЗСУ інструкторами НАТО на території України.

«Думки про те, чи варто сотням тисяч українців літати Європою заради навчання чи краще послати кілька інструкторів до Західної України, не слід скидати з рахунків. Розумніше та економічніше відправляти інструкторів в Україну», – сказав у коментарі для Bild ексглава оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланґе.

За даними видання, низка країн НАТО, у тому числі Велика Британія, Канада та Естонія, готова в майбутньому доставляти зброю та боєприпаси не лише до кордонів України, а й далі до лінії фронту.

Нині у кількох західних країнах розробляється концепція «передової логістики»», – йдеться у публікації.

Також обговорюється захист повітряного простору Західної України зенітними комплексами НАТО.

«Ініціатором «розширеної ППО» виступає Польща, але остаточного рішення поки що немає», – пише видання.

Нагадаємо, у Німеччині розділилися думки про «захист частини неба» України країнами НАТО. Зокрема, у Бундестазі лунають висловлювання про слушність такої пропозиції.

Україна мала б змогу перемістити установки та ракети в інші регіони, якби Польща закрила частину українського неба. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в інтервʼю NV на початку травня.

«Перші роздуми про це з’явилися після того, як російська ракета залетіла в повітряний простір Польщі. Тоді виникли розмови, що Польща могла б закрити хоча б частину заходу України. Це б дозволило перемістити наші установки і без того дефіцитні ракети, які постійно потребують поповнення, на інші обєкти. У нас в Україні безліч важливих об’єктів і велика територія — її не покрити лише наземними установками», – пояснив він.

Він зазначив, що ніяка велика країна світу не може собі дозволити перекрити весь повітряний простір лишень наземними системами ППО. Для захисту неба дуже часто використовують інші складові: багатоцільові винищувачі F-16, F-22, F-35 чи флот, якщо він є.

«Ми бачили гарну роботу, коли Іран атакував Ізраїль, ми бачили багато відео, як, використовуючи зокрема наш досвід боротьби з «шахедами», вони легко можуть з ними справлятися. Якби Польща закрила цю територію, це б нам дуже знадобилося у відбитті атак противника. Так, це не буде шанс протистояти ракетам типу Кинджал, однак з більшістю крилатих ракет, керованих ракет, дронів ми могли б ефективно справлятися. Але це питання до нашого дипломатичного корпусу, це вирішується на вищому рівні. Ми відповідаємо за те, що нам надали, і наша задача – виходячи з наявних засобів, прикривати повітряний простір, забезпечувати підтримку сухопутної компоненти», — зазначив Євлаш.

За його словами, посилення української ППО дійсно потрібно, бо це дозволило б прикрити теплостанції, електростанції, генеруючі підприємства.