Який метод застосовується при хірургічному видаленні катаракти?

Катаракта — це патологія кришталика ока, яка зазвичай розвивається з віком і веде до поступової втрати його прозорості, що є причиною погіршення зору та повної сліпоти, якщо не звернутись вчасно за допомогою до офтальмолога. Завдяки сучасним технологіям катаракту можна діагностувати на ранніх стадіях, що дозволяє своєчасно розпочати відновлення. Хірургічне лікування катаракти є єдиним ефективним методом її видалення. Серед сучасних підходів до хірургічного лікування провідну роль займає факоемульсифікація — це малоінвазивний метод, який дозволяє швидко видалити помутнілий кришталик за допомогою ультразвуку і замінити його на штучний. Ця процедура короткострокова та мінімізує ризик ускладнень після операції.

Чому факоемульсифікація стала пріоритетним методом лікування катаракти?

Факоемульсифікація використовує інноваційні штучні лінзи як імпланти, які повністю замінюють природний кришталик ока. Вони можуть мати різні оптичні властивості, тому адаптуються до фізіологічних потреб ока. Заміна кришталика при катаракті може бути проведення з використанням таких типів штучних лінз:

монофокальні, які фокусують зір на одній відстані;

мультифокальні, що дозволяють бачити чітко на різних дистанціях;

сферичні та асферичні лінзи, котрі коригують специфічні зорові аномалії.

Такі кришталики виготовляються з біосумісних речовин, які без проблем приживаються в організмі, гарантуючи безпеку та комфорт пацієнта після операції з видалення катаракти.

Сам процес факоемульсифікації мінімально інвазивний і охоплює використання віскоеластиків для захисту внутрішніх структур ока. Це допомагає уникнути механічних пошкоджень під час операції на катаракту. Відновлення після процедури швидке, що дозволяє пацієнтам повернутися до звичного життя майже відразу після лікування. Враховуючи можливість використання цього методу на різних стадіях патології, пацієнти можуть отримати кваліфіковану допомогу на будь-якому етапі розвитку захворювання.

Чи в усіх випадках застосовується операція по заміні кришталика?

Факоемульсифікація з імплантацією інтраокулярної лінзи практично не має протипоказань. Цей метод рахується самим безпечним та результативним, чому він і став поширеним для боротьби з різними формами катаракти.

Його застосовують при таких симптомах, якими часто супроводжується захворювання:

суттєве зниження гостроти зору, коли втрати складають понад 50%;

відсутність сконцентрованого зображення та спотворення кольоропередавання, що впливає на здатність чітко бачити об’єкти;

туманність чи пелена перед очима, які ускладнюють чистоту зображення та зосередження погляду;

постійне утворення відблисків та ореолів при фокусуванні погляду на об’єкті зі світлом;

формування неоднорідних зображень, що негативно впливають на сприйняття навколишнього середовища.

Наприклад, офтальмологічний центр GlazGo в Білій Церкві рекомендує використання цього методу в усіх перелічених випадках, окрім ситуацій з розвитком вторинної катаракти, оскільки цей вид патології вимагає інших методів хірургічного лікування. Факоемульсифікація не має вікових обмежень, тому дозволяє проводити операції навіть маленьким дітям, якщо це медично виправдано.