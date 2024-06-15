 

Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Харріс

  1. 15.06.2024
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Харріс, яка очолює американську делегацію на Саміті миру у Швейцарії. 

«Україна завжди вірила в силу дипломатії. Війна – це не наш вибір, це вибір Путіна. На сьогоднішньому Саміті миру ми зробимо все можливе, щоб почати шлях до справжнього миру через дипломатію. Допомога Сполучених Штатів у наближенні миру є справді життєво важливою. Дякую вам», – заявив президент.

Зеленський і Харріс обговорили динаміку надходження озброєнь з оголошених пакетів допомоги на поле бою, комплектування бригад, ситуацію на фронті, зокрема на Харківщині, та перебіг виконання домовленостей щодо додаткових систем Patriot.    

Камала Харріс наголосила, що США й надалі захищатимуть демократичні цінності та протистоятимуть диктаторам.

«Я тут, у Швейцарії, щоб разом з Україною та лідерами з усього світу продемонструвати підтримку справедливого й тривалого миру для України», – зазначила вона.

Раніше стало відомо, що Камала Харріс оголосила про виділення понад 1,5 млрд доларів для енергетичного сектору та гуманітарних потреб України.

Відомо також про зустрічі Зеленського з президентами Грузії і Чілі. Також відбулася розмова із Вселенським патріархом Варфоломієм.

«Дуже важливо, що ви сьогодні з нами на Саміті миру. Дякую за гуманітарну підтримку, особливо в питаннях повернення українських дітей та обміну полоненими. Це дуже важливо для нас», – сказав глава держави.

Зеленський також висловив вдячність патріарху за залучення країн світу до участі у Саміті миру.

Він також відзначив зусилля Варфоломія щодо сприяння у розвитку та зміцненні православ’я в Україні та діалог із духовенством країн світу й державами-партнерами в цьому питанні.

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