Вакцини від коронавірусу можуть викликати кровотечі у жінок

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) вимагає, щоб фармацевтичні компанії Pfizer/BioNTech та Moderna вказували на листках-вкладишах своїх вакцин проти коронавірусу попередження про щеплення під час менструації у жінок. Про це повідомляє NOS.

Зазначається, що менструальні кровотечі є потенційним побічним ефектом.

Зокрема, це стосується мРНК-вакцин Spikevax та Comirnaty від Moderna та BioNTech/Pfizer відповідно. При цьому немає вказівок на те, що порушення менструального циклу впливають на фертильність.

«Можливий вплив уколу корони на менструацію викликало багато занепокоєнь за останні півтора роки після того, як до центрів несприятливих подій по всьому світу надійшли повідомлення про порушення менструального циклу. Вони варіювалися від повної відсутності менструацій до рясних кровотеч і тривалішого циклу. На сьогодні голландський Центр побічних ефектів Лареб отримав майже 9400 повідомлень про рясні менструальні кровотечі після вакцинації.

Усього це стосується понад 27 000 звітів.

Нагадаємо, Україна отримала 2,3 млн. доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), наданих урядом США в рамках глобальної ініціативи COVAX.