У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи

Минулої ночі в прикордонному російському місті Бєлгород сталося чимало вибухів і пожеж, про що масово повідомляють в соціальних мережах і Телеграм-каналах місцеві жителі, оприлюднюючи відповідні відео та фотографії.

Місцева влада заявила про руйнування в 34 квартирах в 19 багатоквартирних будинках, однієї приватної садиби і пошкодження 37 автомобілів. Деякі з них згоріли в мотлох, дивись ролики.

Міноборони фашистської РФ заявило, що протиповітряна оборона минулої ночі збила на Бєлгородщині п’ятнадцять снарядів реактивної системи залпового вогню «Vampire» і ударний безпілотний літальний апарат.

Також начебто ще два українських дрони-камікадзе були знищені в Брянській області і три в Курській.

Последствия прилётов в Белгороде. pic.twitter.com/pEtC2poF33 — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 9, 2024

Еще несколько кадров от очевидцев Белгород pic.twitter.com/AfgoEz64hz — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 9, 2024