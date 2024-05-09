У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи
Минулої ночі в прикордонному російському місті Бєлгород сталося чимало вибухів і пожеж, про що масово повідомляють в соціальних мережах і Телеграм-каналах місцеві жителі, оприлюднюючи відповідні відео та фотографії.
Місцева влада заявила про руйнування в 34 квартирах в 19 багатоквартирних будинках, однієї приватної садиби і пошкодження 37 автомобілів. Деякі з них згоріли в мотлох, дивись ролики.
Міноборони фашистської РФ заявило, що протиповітряна оборона минулої ночі збила на Бєлгородщині п’ятнадцять снарядів реактивної системи залпового вогню «Vampire» і ударний безпілотний літальний апарат.
Також начебто ще два українських дрони-камікадзе були знищені в Брянській області і три в Курській.
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 9, 2024
Последствия прилётов в Белгороде. pic.twitter.com/pEtC2poF33
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 9, 2024
Еще несколько кадров от очевидцев
Белгород pic.twitter.com/AfgoEz64hz
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 9, 2024
Белгород ночью попал под обстрел ВСУ. В двух районах города виден пожар, сообщили SHOT местные жители. По информации BRIEF, также зафиксированы прямые попадания снарядов как минимум по двум многоквартирным жилым домам. Полыхают несколько автомобилей pic.twitter.com/1ZA1TmAZn2
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 9, 2024
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