 

У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи

  1. 09.05.2024
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Минулої ночі в прикордонному російському місті Бєлгород сталося чимало вибухів і пожеж, про що масово повідомляють в соціальних мережах і Телеграм-каналах місцеві жителі, оприлюднюючи відповідні відео та фотографії.

Місцева влада заявила про руйнування в 34 квартирах в 19 багатоквартирних будинках, однієї приватної садиби і пошкодження 37 автомобілів. Деякі з них згоріли в мотлох, дивись ролики.

Міноборони фашистської РФ заявило, що протиповітряна оборона минулої ночі збила на Бєлгородщині п’ятнадцять снарядів реактивної системи залпового вогню «Vampire» і ударний безпілотний літальний апарат.

Також начебто ще два українських дрони-камікадзе були знищені в Брянській області і три в Курській.

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