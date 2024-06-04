США відреагували на відсутність Китаю на Саміті миру

США підтримують Саміт миру щодо України, але не бачать як його успішності може допомогти Китай, що відмовився від участі у заході через незапрошення Росії. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, пише Голос Америки.

«Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу Росії», — сказав він.

Міллер зазначив, що США планують і далі пояснювати Китаю своє невдоволення такими його діями. Штати також планують притягати до відповідальності причетних до цієї організації.

Що ж стосується самого Саміту миру, то речник Держдепу наголосив, що США підтримують дипломатичні зусилля України та очікують, що захід матиме успіх.

«Ми підтримуємо мирний саміт, ми хочемо, щоб він був успішним, і саме тому ви бачите, що віцепрезидентка США буде особисто присутня на цьому саміті. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля України», — заявив Міллер.

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбудеться Саміт миру, який розгляне низку питань, які стосуються війни Росії проти України. Україна вже має підтвердження від 106 держав і організацій щодо участі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія і Китай намагаються послабити Саміт миру. Своєю чергою Китай заявив, що ніколи не «роздмухував вогонь і не підживлював полум’я» російсько-української війни.

Відмова Китаю від участі в Саміті була досить вірогідною. Адже Китай отримує великий економічний зиск від санкцій проти Росії, першоджерелом яких є війна. Він захопив більшість російських ринків (автомобільний, побутової електроніки…), купує з дисконтом нафту, газ, ліс…

Заяви Китаю про прагнення миру теж не витримують критики, бо зводяться до російських «хотєлок» — припинення вогню і переговорів на рівних (тобто з урахуванням вимог Путіна про залишення за Росією захоплених територій)…

Нагадаємо також, що влада Китаю взагалі не вживає термін «війна», називаючи її образливим словосполученням «українська криза».

При таких розкладах участь Китаю у Саміті миру, скоріше за все, була б деструктивною.