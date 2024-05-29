Швеція посилить ефективність «F-16» в Україні

Уряд Швеції заявив про надання Україні значної допомоги, у тому числі двох сучасних літаків розвідників раннього попередження і контролю «Saab 340 (AEW&C) (ASC 890)».

Фахівці вважають, що ці літаки забезпечать ефективне використання винищувачів «F-16», адже забезпечать виявлення авіації, ракет, повітряних цілей.

Хоча Стокгольм не вказав терміни поставки озброєння. Тоді як американські винищувачі «F-16» мають з’явитися у Збройних сил України вже зовсім скоро. Їх ефективність буде сильно залежати від допоміжних засобів.

Безумовно, що російські загарбники намагатимуться в першу чергу і будь якою ціною нищити і «F-16», і «Saab 340 (AEW&C) (ASC 890)».

Загалом Швеція надає Україні пакет допомоги вартістю в 13 мільярдів шведських крон (це близько 1,25 млрд американських доларів). Крім літаків в нього входять бронетранспортери «Pbv 302», ️авіаційні ракети «повітря-повітря» Rb 99, ️артилерійські боєприпаси, ресурси для обслуговування раніше переданого обладнання.