 

Російські окупанти захопили Новогродівку

  1. 27.08.2024
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За перші шістнадцять годин 27 серпня на Покровському напрямку російські окупанти здійснили 25 штурмових дій у районах Сухої Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Новоолександрівки, Михайлівки, Новогродівки та Селидового.

Про це в останньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 24 атаки, один бій досі продовжується».

Паралельно блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» написав:

«Через відсутність резервів, поповнення старих бригад та погану взаємодію між бригадами ЗСУ втрачають населені пункти під Покровськом. ЗС РФ їх не рівняє ФАБами чи артою, а просто захоплює без особливих втрат».

А новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» вказав трохи географічної конкретики: «Починаються бої за Селидове. Новогродівка фактично вже не контролюється (Силами оборони). Бої за терикони на півночі та заході міста».

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