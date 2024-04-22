 

Росіяни запустили ракету в напрямку Дніпра

  1. 22.04.2024
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В Україні станом на 16:40 оголошено повітряну тривогу в дев’ятьох областях. Це без врахування постійно «червоних» Криму і Луганщини.

В подібних випадках, як правило, є загроза ударів з літаків стратегічної авіації Ту-22 і Ту-95, авіаційними ракетами, балістикою, а також дронами-камікадзе» Шахед.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу причина в загрозі удару балістикою. 

В таких випадках мова йде про Іскандери, ракети С-300 і С-400 (ними російські фашисти б’ють по прифронтових областях через обмежену дальність польоту), а з недавніх пір ще й ракети KN23 з КНДР.

Окремо, ПС ЗСУ о 16:42 повідомили про рух ракети у напрямку Дніпра. Зазначимо, що це може бути авіаційна керована ракета Х-59, які росіяни чи не щодня по одній-дві запускають по Дніпру.

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