Роналду встановив новий футбольний рекорд

Кріштіану Роналду встановив новий світовий рекорд. Цього разу зірковий форвард Аль-Насра відзначився у матчі за свою збірну Португалії проти Ірландії.

Товариська гра стала для футболіста вже 1226-тим поєдинком на топ-рівні. За цим показником Роналду тепер одноосібно посідає перше місце обійшовши колишнього воротаря збірної Бразилії Рожеріо Сені.

Кріштіану провів 698 матчів у національних чемпіонатах, 101 — у кубках та Суперкубках, 220 — у міжнародних клубних турнірах та 207 — за збірну Португалії.

Таку історичну подію форвард відзначив дублем у ворота ірландців і допоміг Португалії розгромити суперників 3:0.

Попередній свій рекорд Роналду зробив два тижні тому…. Нагадаємо, для Кріштіану останній тур у саудівській лізі став особливим. Аль-Наср, за який грає португалець, здолав вже ексчемпіона країни Аль-Іттіхад з рахунком 4:2. Дублем в цьому матчі відзначився сам Кріштіану, для якого ці голи стали 34 та 35 в поточному сезоні саудівської ліги. Це рекорд за всі чемпіонати цієї країни. Попереднє досягнення належало Абдерразаку Хамдаллі, який також встановив його виступаючи за Аль-Наср. Футболіст забив 34 голи в сезоні-2018/19.

Також в цьому сезоні Роналду зробив свій 65-й хет-трик у професійній кар’єрі. За цим показником форвард відірвався від Ліонеля Мессі з «Інтера Майямі», який має 57 хет-триків. Роналду: 55 – на клубному рівні, 10 – у складі збірної. Мессі: 48 – на клубному рівні, 9 – у складі збірної.

До речі, у 21 сторіччі лише 5 футболістів забили більше 30 хет-триків. Окрім Роналду і Мессі, відзначились Луїс Суарес (30), Левандовски (31) і ще один гравець з Азії (35).