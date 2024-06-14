На Євро-2024 забито перший гол

У Німеччині стартував чемпіонат Європи з футболу. В першому матчі господарі грають із Шотландією.

Рахунок відкрито на 10-й хвилині. Відзначився 21-річний Флоріан Вірц, який шикарно пробив з лінії штрафного майданчика після паса з правого флангу. Воротар переправив м’яч у стійку, від якої він залетів у сітку. Німці повели 1:0.

Вірц виступає за ліверкузенський Байєр, який в цьому сезоні виграв чемпіонат і Кубок Німеччини, встановивши рекорд Європи по кількості матчів без поразок.

На 19 хвилині німці подвоїли перевагу — атаку розпочав Гюндоган, а завершив, увірвавшись у штрафний майданчик, Джамал Мусіала.

Вірц за збірну забив свій другий гол, Мусіала — третій.

В групі А на Євро виступають, окрім німців і шотландців, ще збірні Швейцарії і Угорщини.