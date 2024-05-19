 

«Манчестер Сіті» виграв золото АПЛ вчетверте поспіль

  1. 19.05.2024
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Сьогодні, 19 травня, відбувся матч 38-го туру англійської Прем’єр-ліги, в якому зустрічалися «Манчестер Сіті» та «Вест Хем Юнайтед». Гра закінчилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

За підсумками цього сезону в чемпіонаті Англії «Манчестер Сіті» набрав 91 очко. Команда Хосепа Гвардіоли посіла перше місце у таблиці. На другому місці розташувався Арсенал, у якого 88 очок. «Ліверпуль» став третім із 82 очками.

Таким чином, «Манчестер Сіті» став першою командою, яка виграла чемпіонат Англії чотири рази поспіль.

При цьому виграв АПЛ шість разів у восьми сезонах при Гвардіолі. Нагадаємо, іспанський фахівець очолює «Манчестер Сіті» з 2016 року. За цей час «міщани» виграли 17 трофеїв. Минулого сезону манчестерський клуб під керівництвом Гвардіоли виграв АПЛ, Лігу чемпіонів та Кубок Англії.

Арсенал трохи шкода — новій команді Олександра Зінченка не вистачило лише однієї перемоги в сезоні (замість нічиєї).

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