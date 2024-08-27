ЗСУ знищили ворожі ДРГ, які проривалися у Селидове

Російські окупанти, стрімко просуваючись на Покровському напрямку, вже підійшли до міста Селидове Донецької області. Щоправда передові диверсійно-розвідувальні групи загарбників були знищені бійцями Збройних сил України.

Про це сьогодні о 7:07 з посиланням на наших захисників повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»:

«Ворог впритул підійшов до населеного пункту. ДРГ кацапів вже намагалися прорватися до міста зі сторони центральної збагачувальної фабрики — були помічені та знешкоджені. Бої за місто ось-ось почнуться».

Підтверджує наближення інтервентів до Селидового і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState», дивись його карту.

Мало того, з коментаря в його Телеграм-каналі зрозуміло, що він впевнений в окупації міста: «Те, що відбулося з Новогродівкою (на очах захоплюється ворогом) і те, що відбудеться з Селидовим, повинно стати об’єктом уваги не тільки суспільства, а й відповідних органів».