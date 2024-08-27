 

ЗСУ знищили ворожі ДРГ, які проривалися у Селидове

  1. 27.08.2024
  2. Рубрика:

Російські окупанти, стрімко просуваючись на Покровському напрямку, вже підійшли до міста Селидове Донецької області. Щоправда передові диверсійно-розвідувальні групи загарбників були знищені бійцями Збройних сил України.

Про це сьогодні о 7:07 з посиланням на наших захисників повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»:

«Ворог впритул підійшов до населеного пункту. ДРГ кацапів вже намагалися прорватися до міста зі сторони центральної збагачувальної фабрики — були помічені та знешкоджені. Бої за місто ось-ось почнуться».

Підтверджує наближення інтервентів до Селидового і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState», дивись його карту.

Мало того, з коментаря в його Телеграм-каналі зрозуміло, що він впевнений в окупації міста: «Те, що відбулося з Новогродівкою (на очах захоплюється ворогом) і те, що відбудеться з Селидовим, повинно стати об’єктом уваги не тільки суспільства, а й відповідних органів».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі закриті.

Video >>

В Киеве чудики с кефиром гонялись за митингующими женщинами: фото, видео

08.03.2017 - 13:31
После широкой дискуссии в украинском обществе относительно того, следует ли сохранять 8 Марта как выходной день и госпраздник, в центре Киева проходит феминистический марш. Его участники протестовали против гендерного неравенства, ...
читать

Интернет покоряет видео с лысыми кошками в париках

07.08.2016
Страшнее кошки зверя нет. Это ...
читать

Путин зловеще пошутил о поедании чертиков: видео

25.04.2017
Путин сравнил с себя моллюском ...
читать

Стинг представил новую песню «Я не могу прекратить думать о тебе»

01.09.2016
Гордон Мэттью Томас Самнер, известный ...
читать