 

ЗСУ знищили ворожі БМП

  1. 31.10.2022
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Минулої доби морські піхотинці Збройних сил України ліквідували 25 російських окупантів. Окремо артилерійські підрозділи МП знищили бойову машину піхоти та сховище з боєприпасами загарбників.

Про це сьогодні в звіті за тридцяте жовтня на власній офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» повідомило командування Військово-Морських Сил ЗСУ. Раніше воно розповідало що наші морпіхи воюють на Донецькому та Херсонському напрямках.

В свою чергу, нардеп і волонтер Юрій Мисягін оприлюднив відео знищення ворожої БМП в капонірі високоточним снарядом, оприлюднивши відповідне відео.

Ролик знято безпілотним літальним апаратом, оператор якого знайшов ціль, встановив її геодезичні координати, передав їх артилеристам і зафіксував результат – пряме влучання з першого пострілу.

Варто відзначити, що останнім часом різко зросла кількість подібних роликів. І якщо ЗСУ розпочали витрачати 155-міліметрові самонавідні (по GPS) снаряди «Excalibur» не лише на танки і САУ, а вже навіть на БМП, то партнери поставили їх Україні досить багато.

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