ЗСУ знищили великий склад боєприпасів росіян у Сорокиному
Сьогодні пізнім ранком в окупованому місті Сорокине (колишній Краснодон) після потужного вибуху з великим «грибом» розпочалася масштабна пожежа на складі боєприпасів російських загарбників.
Про це масово повідомляють місцеві жителі, оприлюднюючи в соціальних мережах і Телеграм-каналах відповідні відео, на яких здалеку видно високий «гриб» великої пожежі, а головне – чути характерну часту детонацію снарядів, яку ні з чим не сплутати.
Якихось наслідків чи висновків військові блогери написати ще не встигли. Але зауважимо, що відстань між Сорокиним і найближчою ділянкою фронту складає близько 130 кілометрів.
Ця дистанція завелика для «звичайних» високоточних снарядів GMRLS від реактивної системи типу HIMARS, але цілком досяжна, наприклад, для ракет ATACMS чи Storm Shadow.
Краснодон сейчас pic.twitter.com/UJ6dYNT3JG
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 13, 2024
Сорокино, Луганская область. 130 км до линии фронта,склад БК русских. pic.twitter.com/VsIR1GOq7M
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 13, 2024
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