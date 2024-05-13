 

ЗСУ знищили великий склад боєприпасів росіян у Сорокиному

  1. 13.05.2024
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Сьогодні пізнім ранком в окупованому місті Сорокине (колишній Краснодон) після потужного вибуху з великим «грибом» розпочалася масштабна пожежа на складі боєприпасів російських загарбників.

Про це масово повідомляють місцеві жителі, оприлюднюючи в соціальних мережах і Телеграм-каналах відповідні відео, на яких здалеку видно високий «гриб» великої пожежі, а головне – чути характерну часту детонацію снарядів, яку ні з чим не сплутати.

Якихось наслідків чи висновків військові блогери написати ще не встигли. Але зауважимо, що відстань між Сорокиним і найближчою ділянкою фронту складає близько 130 кілометрів.

Ця дистанція завелика для «звичайних» високоточних снарядів GMRLS від реактивної системи типу HIMARS, але цілком досяжна, наприклад, для ракет ATACMS чи Storm Shadow.

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