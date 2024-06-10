 

ЗСУ знищили три ворожі евакуаційні групи з технікою на Харківщині

  1. 10.06.2024
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Минулої доби в прикордонних районах на півночі Харківської області бійці Сил оборони знищили дві бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, тринадцять автомобілів і чотири одиниці спеціальної техніки російських окупантів.

При цьому пошкоджено один танк, ще дві одиниці спецтехніки і чотири машини. А втрати ворога в живій силі склали 89 чоловік ліквідованими й пораненими.

Можливо, саме тому, протягом перших десяти з половиною годин вже десятого червня загарбники на цій ділянці фронту активних штурмових дій не проводили.

Про це в останньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

У свою чергу, блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» розповів про ліквідацію одразу трьох евакуаційних груп інтервентів разом з технікою в районі вільного села Липці. Це також значить, що поранені окупанти не були евакуйовані…

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