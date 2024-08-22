ЗСУ знищили три десятки «кадировців» разом з польовим командиром

Сьогодні Сили оборони завдали удару по місцю розташування «кадировців» з підрозділу «Ахмат» в селі Великі Угони Курської області РФ (приблизно вісімнадцять кілометрів від контрольованою ЗСУ території РФ і 45 км від державного кордону).

При цьому начебто ліквідовані польовий командир з позивним Шустрий і разом з ним ще тридцять російських окупантів.

Принаймні, про це на своїй сторінці в соціальній мережі «Х» о 14:59 повідомив блогер «Пан Пачковский». Інформація вимагає альтернативного підтвердження.

Хоча, блогер і лейтенант Збройних сил України Бунятов з позивним Алекс о 15:10 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» написав: «Знову роз…об Ахмат-чаю в КуНР. Більше локальний, але все одно приємно». Однак точно не ясно, що саме він мав на увазі.