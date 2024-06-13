 

ЗСУ знищили танкову роту окупантів на Покровському напрямку

  1. 13.06.2024
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Минулої доби на Покровському (раніше офіційно Авдіївському) напрямку бійці Сил оборони знищили вісім танків російських окупантів, ще два вивели з ладу. Разом маємо танкову роту.

Окрім того, на даній ділянці фронту за вказаний час наші захисники знищили вісім бойових броньованих машин, дві артилерійські системи і чотири автомобілі (ще один пошкодили) загарбників.

При цьому агресор втратив 242 особи ліквідованими та пораненими.

Про це в першому за сьогодні зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

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