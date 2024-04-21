ЗСУ знищили танки окупантів на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку минулої доби бійці Сил оборони відбили 32 атаки російських окупантів в районах Семенівки, Новокалинового, Очеретиного, Бердичів, Уманського, Яснобродівки, Невельського та Олександрополя.

Про це у сьогоднішньому звіті розповів спікер Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій.

У свою чергу, блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 14:29 повідомив наступне:

«Сота окремка механізована бригада ЗСУ дуже файно розбирає орків на Авдіївському напрямку. Тільки що два танки підбили і розвалили будівлю зі штурмовою групою».