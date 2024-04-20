ЗСУ знищили снайперський розрахунок окупантів під Бердичами

Бійці одного з підрозділів ударних безпілотних авіаційних комплексів 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України в районі частково окупованого, але нескореного села Бердичі на Авдіївському напрямку знищили групу снайперів російських окупантів.

Про це наші захисники повідомили у своєму Телеграм-каналі «Strike Drones Company», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих двома дронами-камікадзе та контрольним безпілотним літальним апаратом.

На ворожій позиції облаштувався снайпер з крутою далекобійною і потужною гвинтівкою 338-го калібру та характерною для таких спеціалістів групою підтримки.

Перший баражуючий боєприпас розірвався близько снайпера: «Залишився стікати кровʼю, втративши ногу і отримавши важкі поранення. Більше цей снайпер нікого не вбʼє!». На скрині він зліва з відірваною стопою.

Другий камікадзе влучив і одразу вбив іншого інтервента (на скрині він праворуч ще живий), який намагався, вірогідно, допомогти пораненому снайперу: «Робив якісь незрозумілі маніпуляції зі стрічкою, схожою на ремінь безпеки, але був ліквідований».

Інші загарбники втекли з позиції, не чекаючи прильоту третього баражуючого боєприпасу.